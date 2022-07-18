Черепицу дома Щербова чистят уникальным составом

Владимир Цой осмотрел дом от фундамента до крыши. Фундамент усиливают в шахматном порядке, чтобы здание не повело, и закончат эти работы, скорее всего, уже в июле. Внутри дома ставят новые перегородки. Система установки таких стен называется «дранка». На втором этаже основа дранки стоит, рабочие пилят маленькие плашки для диагонали.

Владимир Цой обсудил с подрядчиками детали электропроводки, столярное заполнение, субподрядчиков. На чердаке он отметил грамотный монтаж строительных лесов, которые установлены независимо, без опоры на чердачные балки.

Сейчас идет большая работа по очистке черепицы. Компания, которая этим занимается, разработала специальный раствор.

- Они взяли черепицу на анализ и подобрали состав для очистки карбонизированных загрязнений, – рассказывает директор музея Александра Журавлева. – Другие составы оказались неспособны отчистить копоть, наслоившуюся за десятилетия. Кроме того, для восполнения неизбежных потерь компания, изготавливающая черепицу, сделала производственную линию и запустила формы. Недостающая часть черепицы будет изготовлена в соответствии со всеми историческими особенностями.

По словам Александры Геннадьевны, реставрационные работы идут по графику. Согласно контракту, реставраторы должны сдать объект в сентябре следующего года. Работают они интенсивно, практически без выходных.

…А тем временем фонды музея Щербова продолжают пополняться. Недавно музею был передан уникальный столик pembroke на колесиках - столик-книжка, который принадлежал семье Щербовых. Реликвию передала музею семья Софьи Александровны: ее бабушка жила в усадьбе Щербова, когда там располагались коммунальные квартиры. По воспоминаниям семьи, столик был подарен самой Анастасией Давыдовной Щербовой.

Столик, изготовленный в XIX веке в английском стиле, универсальный. Чаще всего его использовали для чаепития, но также и в качестве письменного стола, для игры в карты, чтения и рукоделия. Раскрывающиеся створки позволяют увеличить размер столика, что делает его многофункциональным. Сотрудники музея очень благодарны семье Софьи Александровны за столь ценный дар. Это уникальный и мемориальный предмет, который после реставрации займет достойное место в музее.

Екатерина Дзюба

Фото сообщества ВК "Музей-усадьба П.Е. Щербова"



