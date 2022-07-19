Гатчинцы – в сотне лучших в областном этапе Губернаторского кадрового резерва
Борьбу за победу в конкурсе и возможность замещения руководящих должностей в администрации Ленинградской области продолжат 100 победителей муниципального этапа.
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Итоги работы конкурсных комиссий «Губернаторского кадрового резерва — 2022» подведены во всех районах области. По итогам конкурсных испытаний муниципального этапа лидером по числу победителей стал Кировский район — 11 человек, в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском районах — по 8 человек.
Гатчинцы стали победителями в номинациях:
- «Современное образование»: Макеева Светлана Сергеевна и Паращенко Роман Николаевич,
- «Социальная реформа»: Аносов Владислав Викторович и Никулина Дина Игоревна,
- «Комфортная городская среда, благоустройство»: Долинова Светлана Николаевна,
- «Природопользование, туризм»: Набиева Анжела Элшадовна и Журавлева Кристина Эдуардовна,
- «Экономика, труд, занятость»: Орёл Александр Александрович.
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