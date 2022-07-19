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Гатчинцы – в сотне лучших в областном этапе Губернаторского кадрового резерва

Борьбу за победу в конкурсе и возможность замещения руководящих должностей в администрации Ленинградской области продолжат 100 победителей муниципального этапа.

Рубрики:  Общество

Итоги работы конкурсных комиссий «Губернаторского кадрового резерва — 2022» подведены во всех районах области. По итогам конкурсных испытаний муниципального этапа лидером по числу победителей стал Кировский район — 11 человек, в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском районах — по 8 человек.

Гатчинцы стали победителями в номинациях:

- «Современное образование»: Макеева Светлана Сергеевна и Паращенко Роман Николаевич,

- «Социальная реформа»: Аносов Владислав Викторович и Никулина Дина Игоревна,

- «Комфортная городская среда, благоустройство»: Долинова Светлана Николаевна,

- «Природопользование, туризм»: Набиева Анжела Элшадовна и Журавлева Кристина Эдуардовна,

- «Экономика, труд, занятость»: Орёл Александр Александрович.