Опыт Ленинградской области тиражируют регионы России

Рекомендация по внедрению успешных практик была направлена Министерством в субъекты в рамках поручения Президента России по повышению уровня информированности жителей о положенных мерах соцподдержки.

Серия видеоинструкций, запущенных комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, значительно упростила оформление различных пособий. В роликах представлен механизм подачи документов, рассказывается, куда обратиться, кто имеет право на получение той или иной меры поддержки.

«Наш сервис не только помогает жителям Ленинградской области сориентироваться в тонкостях оформления пособий и льгот, но и демонстрирует другим субъектам, как можно проактивно информировать население. Темы для видеороликов мы выбираем на основании анализа обращений граждан, берем действительно актуальные для жителей вопросы», — рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Сервис был запущен в феврале, ролики публикуются во всех аккаунтах соцзащиты Ленинградской области в соцсетях с хэштегом #инструкция47. Сегодня насчитывается уже шесть роликов, посвященных региональному маткапиталу, получению земельного сертификата, соцконтракту, выплате на детей 3-7 лет, оформлению бесплатного проезда и выплатам на школьную форму и канцелярию.