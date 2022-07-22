Минцифры обновило сервис записи к врачу на Госуслугах
Минцифры обновило сервис записи на прием к врачу на портале Госуслуг. Для повышения эффективности его работы был изменен пользовательский сценарий. Теперь в основе механизма записи лежит технология «витрины данных».
На основании информации, представленной на «витрине данных» региональной медицинской информационной системы, Госуслуги определяют:
- поликлинику, к которой прикреплен пользователь;
- доступных медицинских специалистов;
- свободные временные слоты для записи.
Этот механизм позволяет минимизировать технические ошибки и повышает доступность сервиса.
Одним из преимуществ внедряемой технологии станет реализация «конкурентной» записи к врачу через различные источники (портал Госуслуг, региональные порталы, инфоматы, колл-центры и пр.).
Обновленная версия услуги доступна в двух пилотных регионах: Калужской области и Республике Дагестан
В дальнейшем обновление сервиса будет масштабировано на другие регионы, а его функции расширятся.
В планах:
- календарь единых талонов на Госуслугах (с возможностью отмены независимо от источника записи);
- отображение временных слотов, доступных для записи только через регистратуру;
- запись к узкоспециализированным специалистам по направлению;
- группировка талонов по специализации врача или медицинской организации.