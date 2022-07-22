Минцифры обновило сервис записи к врачу на Госуслугах

На основании информации, представленной на «витрине данных» региональной медицинской информационной системы, Госуслуги определяют:

- поликлинику, к которой прикреплен пользователь;

- доступных медицинских специалистов;

- свободные временные слоты для записи.

Этот механизм позволяет минимизировать технические ошибки и повышает доступность сервиса.

Одним из преимуществ внедряемой технологии станет реализация «конкурентной» записи к врачу через различные источники (портал Госуслуг, региональные порталы, инфоматы, колл-центры и пр.).

Обновленная версия услуги доступна в двух пилотных регионах: Калужской области и Республике Дагестан

В дальнейшем обновление сервиса будет масштабировано на другие регионы, а его функции расширятся.

В планах:

- календарь единых талонов на Госуслугах (с возможностью отмены независимо от источника записи);

- отображение временных слотов, доступных для записи только через регистратуру;

- запись к узкоспециализированным специалистам по направлению;

- группировка талонов по специализации врача или медицинской организации.