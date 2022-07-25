Эковолонтёры убрали 255 тонн бесхозных покрышек с нелегальных свалок

200 участников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Вологды и Московской области (не считая организаторов, помощников, водителей и представителей переработчиков) выявили 318 стихийных свалок покрышек, 172 из которых были ликвидированы, на переработку отправлено почти 15 000 или 255 тонн бесхозных покрышек!

Подробный улов «охотников»: 11 256 легковых покрышек, 2 816 грузовых, 289 покрышек от спецтехники и очень больших покрышек, 189 вело и мотопокрышек и множество резаных покрышек и камер, кордов и даже резиновые сапоги и автоковрики.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области квест проходил с 11 апреля по 3 июля в формате соревнований между командами населённых пунктов. В Ленинградской области команды организовали активисты Киришей, Выборга, Тихвина, Сертолово, Волосово, Гатчины и Коммунара. Кроме того, ряд свалок в Гатчинском районе были убраны командой организаторов и переработчиками. За почти три месяца 12 команд из 110 человек добились ошеломляющих результатов: 8765 легковых покрышек, 1908 грузовых, 191 покрышки от спецтехники, 88 вело/мотопокрышек, 15 царь-покрышек (от 100 до 300 кг), множество резаных покрышек и камер.

Было выявлено 130 свалок и навалов покрышек, 100 - убрано. А это 185 тонн покрышек, из них 145 тонн по Ленинградской области и 40 - по Санкт-Петербургу.

Команды-победители по Ленинградской области:

1 место: Команда «Красавчики» из Киришей (40 тонн покрышек)

2 место: Команда «Колёсам здесь не место!» из Гатчинского района (Гатчина и Коммунар) (38 тонн покрышек)

3 место: Команда «Сертоловские Артемиды» из Сертолово (12 тонн покрышек)

Все покрышки отправились на переработку в резиновую крошку к партнёрам проекта.

Квесты организованы АНО «Экологические добровольческие проекты» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке МОО «Чистые Игры».