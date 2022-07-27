Экспортеры области открывают новые страны

28 малых и средних предприятий региона заключили 53 экспортных контракта на поставку свой продукции за рубеж – таковы ключевые итоги работы в первом полугодии 2022 года Центра поддержки экспорта Ленинградской области. Общий объем поддержанного экспорта составил 10,14 млн долларов при плановом показателе в 7,8 млн долларов. При этом восемь из двадцати восьми компаний впервые вышли на международные рынки.

Продукция предпринимателей из Ленинградской области поставлялась в 26 стран мира, в том числе, в страны Евросоюза и СНГ, Китай, США, Канаду, ОАЭ, Иран и Турцию. Самые крупные контракты в первом полугодии были заключены на поставку пиломатериалов в Эстонию, эпоксидных смол в Узбекистан и полиэтилена в Казахстан.

В первом полугодии услугами Центра поддержки экспорта Ленинградской области воспользовалось 196 предприятий малого и среднего бизнеса. Наибольшей популярностью у экспортеров пользовались международные бизнес-миссии, поиск иностранных покупателей и финансовые и нефинансовые услуги группы РЭЦ.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».