Творчество — вне каникул и отпусков!

Участницы образцового коллектива «Бисерная мастерская (руководитель Ольга Рослякова) заняли призовые места в Международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея искусств».

«Кубок России» является частью Всемирного художественного движения «World Art Assembly», который проводится в семи странах мира - России, Беларуси, Великобритании, Украине, Китае, Риге, Венгрии. Это позволяет лауреатам-победителям фестиваля представить свои работы в других странах. «Кубок России по художественному творчеству» объединяет три программы – выставочную, конкурсную и образовательную. Все экспонируемые на выставке произведения участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами национального и международного жюри.

На этот раз фестиваль-конкурс «Кубок искусств» проходил с 12 по 17 июля в выставочном зале Санкт-Петербургского Союза художников. По итогам конкурса сразу два места, первое и второе, заняла участница коллектива «Бисерная мастерская» Екатерина Авраменко. Первое и третье места — у Натальи Росляковой; первое, второе и третье места — у Ольги Росляковой. На третьем месте - коллективная композиция студии «Земляничный букет».

В рамках Года культурного наследия народов России, 16 июля во Всеволожске, на территории общественного пространства «Песчанка» впервые прошел День народного творчества Ленинградской области. Свои работы на ярмарке ремесел представили мастера из разных уголков Ленинградской и Новгородской областей, Республики Карелия.

Гатчинский район представляли студии декоративно-прикладного искусства Гатчинского Центра творчества юных - «Бисерная мастерская (руководитель Ольга Рослякова) и студия ручного ткачества «Наденька» (руководитель Антонина Солодкая).

Подготовила Юлия Лысанюк