В Гатчине реставраторы восстанавливают скульптуры Павловского собора

В поселке Вырица Гатчинского района 23 июля прошло первое в своём роде информационно-развлекательное мероприятие – «KOSHKI-ФЕСТ». Его гостями и участниками стали представители приютов и спасательных служб для животных. На праздник пришли и взрослые, и дети: о том, что увлекательного и полезного подготовили для них организаторы и для чего вообще нужны подобные мероприятия - читайте в нашем материале.