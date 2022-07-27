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В Гатчине реставраторы восстанавливают скульптуры Павловского собора

Об этом рассказал председатель комитета по сохранению культур-ного наследия Владимир Цой. Он поделился фотографиями процесса обновления в своём Telegram-канале.

Рубрики:  Культура

В Гатчине продолжаются реставрационные работы в Павловском кафедральном соборе. На данный момент специалисты реставрируют старинные скульптуры. Ведется бережная и кропотливая работа. Реставраторы восстанавливают формы и заполняют утраты, причиной которых является не только время, но и обстрелы собора во время Великой Отечественной войны.

Фото Владимир Цой/Telegram