ПУНТА-КАНА: ОТДЫХ В РАЙСКОМ УГОЛКЕ

Времяпрепровождение здесь способно запомниться на всю жизнь, особенно, если изумительный пляжный релакс слегка разбавлен познавательными и просто уводящими немного в сторону от моря программами. Имеет смысл взять себе на вооружение экскурсии в Пунта-Кане, которые хотя и немногочисленны, но ориентированы на основные потребительские предпочтения и неизменно тщательно продуманы.

Стоит отметить, что в этом доминиканском уголке, где когда-то снималась завораживающая красотой природы реклама Баунти, экскурсии хороши в самых разнообразных форматах, в чем можно убедиться на практике. Некоторые программы интересны в групповом исполнении, где можно сразу же поделиться с другими участниками впечатлениями от увиденного. Другие варианты идеальны на индивидуальной платформе, позволяющей тонко пережить внутри себя острые или просто чувственные ощущения. Подобрать что-то под свое настроение можно в любом из этих направлений, а сделать это легко дистанционно еще на этапе планирования поездки в Пунта-Кану. На выручку приходят специализированные сайты, где экскурсии идут с описаниями, фотографиями, ценами, расписаниями.

Гиды по райскому уголку готовы перемещаться не только по земле, но и по воздуху, что существенно расширяет возможности по погружению в запоминающееся приключение. В первом случае предусмотрены пешие, автобусные прогулки, заезды на квадроциклах, а во втором – обзорные полеты на вертолетах с посещением удаленных популярных местечек, например, красивейшего острова Саона. Также воздушным путем можно добраться и до самого высокого водопада республики, Сальта Ля Хальда, недалеко от которого располагается дикий пляж Эсмеральда. При желании можно посетить столицу страны: Санто-Доминго имеет огромнейшую и весьма интересную историю, с которой обязательно необходимо познакомиться поближе. Специально для романтиков организуются поездки с фуршетами и прочими маленькими удовольствиями.