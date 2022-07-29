Область наградила лучших

«В преддверии 95-летия Ленинградской области мы награждаем лучших в профессии и общественных делах. Среди награжденных сегодня много представителей бюджетной сферы, это не случайно, сегодня бюджет Ленинградской области — социально ориентированный, активно работают учреждения здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты и спорта. Особенно мы отмечаем медиков, которые сегодня оказывают помощь жителям Донбасса. Награждаем тех, кто работает на производстве, сельском хозяйстве, отвечает за безопасность. Мы награждаем представителей отрасли туризма, который является одним из драйверов развития региона и защитников экологии и окружающей среды. Труд всех этих людей — это вклад в благосостояние области. Спасибо за ваш труд, за вашу активную работу», — поздравил награждённых Александр Дрозденко.

Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены: Людмила Сенькина – руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе, Людмила Тептина – заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, Галина Паламарчук – генеральный директор Гатчинского телевизионно-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО».