Том Сойер Фест - третий год в Прибытковской библиотеке

Это здание в стиле северный модерн с прекрасной архитектурой и богатой, но непростой судьбой: построенное в 1900 г. для капитана I ранга В.И. Прибыткова, оно видело многих «звёзд» Серебряного века, но через 90 с лишним лет оказалось на грани разорения. В 1997 году усилиями многих людей в нём разместилась библиотека, а в 1999 г. гатчинский краевед Андрей Бурлаков предложил создать в её стенах экспозицию «Дачный модерн».

Сегодня здесь есть также небольшой военный музей, а ещё коллекция предметов крестьянского быта. Если мы обычно говорим о «гении места», то в данном случае можно было бы сказать «душа места» – и этой душой являются люди, трудящиеся над его восстановлением. Это настоящие энтузиасты, как, например, Марина Николаевна Ковель, заведующая библиотекой, а по совместительству и волонтёр, и прекрасный экскурсовод: она провела вдохновенную экскурсию. Старинные костюмы, мебель, кузнецовский фарфор…

Об акцентах восстановления усадьбы в 2022 году мы также побеседовали с Ильей Коротыхиным – одним из пяти координаторов Санкт-Петербургского филиала «Том Сойер Фест».

- Илья, какие главные задачи волонтёров этим летом?

- План максимум – доделать окна, докрасить фасад, который сейчас в лесах, а также готовиться к сбору средств на ремонт аварийного угла. А основной целью фестиваля по-прежнему остаётся привлечение внимания к таким ценным объектам, создание точек притяжения.

- Это удаётся?

- Да, о библиотеке в Прибытково стали чаще говорить, к нам чаще приезжают. Недавно мы нашли в архивах старинные чертежи здания. Это, конечно, яркий представитель дачного модерна. Мы хотим продолжить работу с архивами, чтобы точнее провести восстановление.

- Волонтёров по-прежнему много?

- Да, каждую субботу приезжают и молодые люди, и люди старшего возраста, и это представители разных профессий. Студенты, менеджеры, художники. Даже один моряк помогал в восстановлении этой «морской» усадьбы. Приезжают целыми семьями по три поколения. Дети активно участвуют – например, покрасили детскую площадку в цвет дома.

- Кроме непосредственного участия в реставрации, как можно помочь проекту?

- Мы, конечно, остро нуждаемся в любой финансовой помощи, которая идёт на именно реставрационные работы. (Материалы и инструменты предоставляют спонсоры – МТС, «Леруа Мерлен», «Stanley»). Дом оказался сложнее в реставрации, чем ожидалось. Здесь много аварийных фасадов, которые требуют привлечения оплачиваемой квалифицированной помощи. Можно перевести пожертвование. А можно приобрести прекрасные открытки с изображением усадьбы (они представлены в группе ВКонтакте «Том Сойер Фест – Прибытково (Гатчинский район)», а также в петербургском книжном магазине «Порядок слов»), их автор - наша координатор Дарья Языкова.

Несколько вопросов мы задали Артёму Сергеевичу Карнаухову, директору центра культуры Кобринского поселения.

- Артём Сергеевич, каким вы видите будущее библиотеки?

- Мы очень благодарны волонтёрам и надеемся, что восстановим здание, приведём здесь всё в порядок, и это будет не только культурный центр, но и туристическое направление для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Мы хотим не только отреставрировать усадьбу, но и усовершенствовать детскую площадку, сделать хороший газон, чтобы люди могли оставить машины или выйти из автобуса и расположиться на территории. Надеемся, что музей будет не только на втором, но и на первом этаже, будет читальный зал, хотя и сейчас приходит много гостей – двери у Марины Николаевны буквально не закрываются.

- Как вы считаете, почему людей привлекает это место?

- Людей притягивает и природа, и то, что можно восстановить историю, прикоснуться к ней. Бывают такие моменты, когда разбираешь здание, и вдруг попадаются старые дореволюционные газеты, столовые приборы (сейчас они в музее на втором этаже). Безусловно, эта библиотека достойна внимания.

Волонтёр Елизавета Шевченко, SMM-специалист ИТМО, не первое лето помогает в восстановительных проектах и с удовольствием рассказывает о работе волонтёра-реставратора:

- Такое волонтёрство - возможность оказаться на природе, это даже круче, чем ремонт парадных в Санкт-Петербурге, и здоровский опыт: я научилась здесь шкурить, работать шлифовальной машинкой, аккуратно красить. Это ручной труд, который помогает отвлечься от повседневных мыслей и расслабиться не хуже спорта. А ещё здесь много старых книг, артефактов - как на даче у бабушки, только уютнее.

Полина Степанова