Росгвардейцы задержали дачного вора в Гатчинском районе

1 августа в 13:30 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области в деревне Покровская совместно с оперуполномоченным полиции задержали гражданина, который проник на территорию чужого дачного участка и попытался совершить кражу имущества.

В правоохранительные органы обратились граждане, сообщившие, что по участку их соседей, пока их нет дома, ходит неизвестный мужчина, и собирает лежащие там трубы и провода. При этом он находился в сильном алкогольном опьянении.

К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции и задержали нетрезвого правонарушителя, который проник на чужой участок и пытался вынести с него бухту алюминиевого провода, а также две металлические трубы. Задержанный был доставлен в 104 отдел полиции.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПБ и Ленинградской области