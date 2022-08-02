Три столетия — на страже интересов жителей

«Непростая роль у прокуратуры, деятельность которой связана с защитой государства, законов, Конституции. Это сложно: всегда есть тот, кто хочет быть хитрее, найти лазейки в нарушение закона. Но для этого на страже и стоит прокуратура, для которой нет чинов, нет особых подразделений. Все, кто нарушает закон, должны за это понести наказание. Я выражаю огромную признательность всем работникам прокуратуры и ветеранам. У ленинградской прокуратуры очень сильная школа, очень хорошая преемственность. И несмотря на то, что время меняет руководителей, а так и должно быть, у ведомства остается неизменным самое главное — традиции, профессионализм, абсолютная открытость и заслуженное доверием жителей», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по случаю торжественного открытия стелы.

В церемонии возле храма Иоанна Кронштадтского приняли участие заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский и сотрудники ведомства.