В Гатчинском районе отдохнут дети из Енакиево

«Мы готовимся принять еще одну группу ― уже в пятницу к нам приедет 100 ребят из Енакиево для отдыха и оздоровления. Площадки, которые их примут, уже готовы, все организационные вопросы решены. Половина детей отдохнет в Гатчинском районе, вторая ― в Кингисеппском. Как и для первой группы, готовим для ребят обширную экскурсионную программу, чтобы познакомить их с культурой и историей нашего региона», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он также добавил, что возможность оздоровления в осенний период также рассматривается регионом.

Как рассказали в комитете общего и профессионального образования, три недели для ребят из первой группы были очень насыщенными. Дети приняли участие в мастер-классах в Кванториуме, насладились концертом, подготовленным детьми из Ленобласти, посетили музей «Прорыв блокады Ленинграда», послушали шедевры оперной музыки с участием лауреатов международных конкурсов и многое другое. Также для ребят была организована двухдневная экскурсия по достопримечательным местам Санкт-Петербурга и Кронштадта.