В Прибытково открылась «Культурная мастерская»

Проект «Культурная мастерская» реализуется при поддержке администрации Гатчинского района, Кобринского сельского поселения и регионального благотворительного фонда развития местных сообществ «Помощь объединяет».

- Марина Николаевна Ковель – это сердце библиотеки, - отметил присутствовавший на празднике глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. - Она – очень активный человек, который заводит буквально всех. В этом году в здании библиотеки отремонтировали один из залов, где будут проходить литературные вечера. Новое уютное и теплое пространство будет согревать ее гостей и в холодные зимние вечера. Здесь можно будет пообщаться с авторами, поучаствовать в дружеском чаепитии. Я надеюсь, это станет доброй традицией Прибытковской библиотеки.

Теплые слова благодарности Марине Николаевне за ее неравнодушие, высокий профессионализм и культурное воспитание подрастающего поколения выразили и жители Прибытково.

Гостей праздника приветствовал давний друг и партнер Прибытковской библиотеки, гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков.

- Великое счастье, что у нас есть этот дом, который продолжает преобразовываться год за годом, становясь удивительно живой усадьбой, - отметил Андрей Вячеславович. - Нам очень повезло с этим зданием, ведь таких старинных дач эпохи русского деревянного модерна сохранилось очень мало — их можно буквально пересчитать по пальцам. Это место очень притягательное, особенное. Я думаю, что за такими местами — будущее. Надо беречь такие дома и людей, которые их сохраняют и восстанавливают. Спасибо всем, кто стоял у истоков возрождения дачи «адмирала Прибыткова», спасибо Марине Николаевне и ее друзьям, которые помогают восстанавливать и оживлять этот дом. Спасибо ребятам-реставраторам из проекта «Том Сойер Фест» и администрации поселения, которые поддержали это начинание.

- Действительно, это здание уникальное, и само место тоже уникальное и располагает к проведению таких творческих мероприятий, литературных вечеров и музыкальных выступлений, - считает руководитель проекта «Культурная мастерская» (РБФ РМО «Помощь объединяет») Ирина Кузьмина. - Цель нашей акции - объединить разные творческие направления и, конечно же, способствовать сохранению этого интересного и загадочного дома.

Прибытково — деревня чудес, что еще раз подчеркнул этот спокойный, по-домашнему теплый и добрый праздник. Участие в нем с удовольствием приняли и взрослые, и дети. Младшее поколение трудилось на мастер-классах, осваивая изготовление милых куколок из ниток, обнималось с длинноухой козой, которая посетила праздник вместе со своей хозяйкой. Гости постарше дегустировали яства деревенской кухни и разные сорта иван-чая, выбирали изделия ручной работы, которые привезли в Прибытково мастерицы проекта «Из рукодельниц — в производители сувениров» (АНО «Планета добра»).

На уличной сцене перед дачей-библиотекой выступали юные и взрослые музыканты. Желающие с интересом знакомились с интерьерами дачи «адмирала Прибыткова» на экскурсии, которую проводила для них Марина Ковель.

Открытие «Литературной гостиной» началось с выступления Андрея Бурлакова, который подробно рассказал об истории знаменитой дачи «адмирала Прибыткова» и ее владельцах. Попутно он раскрывал волнующие тайны этого дома, в котором в наши дни разместилась сельская библиотека.

По сути, открывателем этого замечательного дома является сам Андрей Вячеславович. По его словам, о даче «адмирала Прибыткова» он услышал от старожилов деревни еще в восьмидесятых годах прошлого века.

- В те времена как раз шла подготовка проекта парка «Верхний Оредеж», в котором принимал участие и я, помогая выявлять культурные объекты, - вспоминает Андрей Бурлаков. - Когда-то здесь размещалась школа, а потом дом поделили на комнатушки, в которых жили люди. Когда я впервые увидел этот дом в 1989 году, здесь были разбиты грядки с овощами. Жители находили уникальные изразцы. Я сразу подумал тогда: здесь когда-нибудь обязательно будет музей.

Как рассказал краевед, чтобы сохранить этот дом, пришлось приложить много усилий.

- Нам очень повезло, что сюда переехала Кобринская сельская библиотека, - говорит Андрей Вячеславович. - Дом зажил новой жизнью, а с появлением Марины Николаевны Ковель здесь стало развиваться сильное краеведческое направление. На первом этаже открылась уникальная экспозиция на основе старинных экспонатов, которые приносили местные жители. Прибытково — особенное место. Здесь очень легко дышится, легко творится. Наверное, поэтому здесь очень много поэтов и художников, которые будут только рады такому объединению и возобновлению культурных традиций.

В день открытия «Культурной мастерской» Андрей Бурлаков представил свою книгу «Поселок Прибытково и его окрестности», материалы для которой он собирал более тридцати лет. Одной из главных достопримечательностей праздника стал стенд с оригинальным проектом «дачи Прибыткова». Именно по этому проекту идет восстановление уникального здания, которым занимаются волонтеры-реставраторы из «Том Сойер Фест».

Вечер продолжился выступлениями гатчинских поэтов, а завершился просмотром фильма Марка Захарова «Формула любви», который придал еще больше очарования замечательному дачному празднику.

Юлия Лысанюк