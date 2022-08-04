Ленинградские мастера – к юбилею региона

В этом году выставка-ярмарка в Сосновом Бору, где пройдет основное торжество по случаю юбилея региона, объединит самозанятых и предпринимателей из 17 районов и принимающего города.

Изделия «хендмейд», которые привезут со всех уголков Ленинградской области, самые разнообразные: украшения для волос, керамические изделия, в том числе с берегов Ояти, Волховская роспись, кованые изделия, ижорская посуда и игрушки, плетеные изделия из бересты, медово-имбирные пряники ручной работы с изображением достопримечательностей Всеволожска и с символикой юбилея области, полотенца, половики, традиционные и народные куклы, лоскутное шитье и многое другое. Всего в «Городе мастеров» будет представлена продукция более 60 ленинградцев.

Больше всего участников у хозяев праздника – Соснового Бора. Более десяти предпринимателей и самозанятых из округа представят свои изделия из льна, роспись по дереву, украшения и декор из полимерной глины, свечи, лоскутное шитьё-пэчворк, вязанные игрушки, сувенирное мыло ручной работы, варежки, половики и другие яркие и интересные сувениры и полезные вещи.

В этом году в «Городе мастеров» свою продукцию представят также воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, Сясьстройский психоневрологический интернат и общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями «Лепестки добра».

Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области откроется с утра 6 августа – найти продукцию можно будет на ул. Солнечной, от пересечения с ул. Комсомольской до аллеи Ветеранов.