Ленинградские ветераны провели экскурсию для волонтеров

Акция прошла по инициативе депутата Государственной Думы, представляющей Ленинградскую область, Ольги Занко, к которой обратились члены Совета ветеранов Ленинградской области с просьбой организовать встречу с добровольцами. Формат встречи был выбран необычный — ветераны выступили в роли гидов и, путешествуя по Дороге жизни, делились опытом и рассказами о пережитом во время войны с молодыми ребятами.

«Рада, что получилось помочь в реализации проекта. Нам удалось соединить опыт и мудрость с молодостью и желанием узнать что-то новое. Ветераны — пример мужества, героизма и служения нашей стране. Волонтеры отметили, что, несмотря на тяжелейшие испытания, которые пришлось пережить нашим героям, они не потеряли оптимизма и бодрости духа. Будем же следовать их примеру и сохраним память о великом подвиге защитников ленинградской земли», — отметила парламентарий.

Вместе ветераны и волонтеры побывали у мемориала «Цветок жизни», прошли по аллее героев, возложили цветы, а уже в автобусе исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». Ветераны рассказали добровольцам историю мемориала, дневника Тани Савичевой, и вместе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у монумента легендарной Полуторке. Прощаясь с волонтерами, блокадница Маргарита Давидовна Кац прочитала свои стихи и показала чудом сохранившиеся у нее карточки на хлеб.