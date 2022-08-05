Торговля области стремится к высокой производительности и качеству

Торговый дом «Вимос» (ООО «Стройторговля») – будучи одной из первых торговых компаний Ленинградской области, вошедших в национальный проект, уже подвел промежуточные итоги. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций они завершили трехмесячный этап по оптимизации процесса отработки заявки от производства до клиента, а именно — прием заказа, производство и выдача готовой тротуарной плитки. Она занимает 22% в продукции, производимой самим предприятием. При диагностике процесса было выявлено 46 узких мест, среди которых большое количество незавершенного производства, длительное время ожидания готовой продукции клиентом, высокий процент брака.

Рабочая группа проекта прошла обучение по основным курсам: Основы бережливого производства; Реализация проекта по улучшению; Картирование; 5С на производстве; Производственный анализ; Складская логистика и Стандартизированная работа.

Затем бережливые технологии были опробованы на эталонном участке — в цехе по производству тротуарной плитки. Для сокращения брака разработали технические документы рецептуры с определением норм расхода, внедрили стандарты замеса и мотивацию сотрудников по качеству выпускаемой продукции. Организация зон погрузки и отгрузки и четкая маршрутизация позволила сократить на 20% время доставки товара. Также в цехе были внедрены суточные производственные задания с привязкой ко времени, механизм их получения и закрытия. Результат впечатляющий: количество заказов, выполненных точно в срок и выпуск продукции выросли на 240% — с 4,5 млн рублей до 11,2 млн рублей. Кроме того, на заводе освободили 525 кв.м. площади за счет объединения двух производственных участков и запланированной установки линии автоматической подачи сырья. Одно из решений, которое позволило освободить двух рабочих и переключить их на другие задачи — изготовление специальных тележек на колесиках для сушки плитки. Ранее терялось значительное время на укладку плитки для сушки на стеллажи.

Благодаря этим и другим решениям за три месяца время протекания процесса от приема заказа до его выдачи сократилось на 44,5 часа. Незавершённое производство сократилось более чем на 500 млн рублей, а количество необработанных заказов на конец дня снизилось до двух. Процент барка снизился до 2,3%.

К полугодовому финалу проекта компания планирует переоборудовать цех по производству плитки, стандартизировать работу участка, магазина и офиса, оптимизировать систему планирования и внедрить регулярный аудит культуры производства и 5С.

В национальном проекте «Производительность труда» уже 53 предприятия Ленинградской области. Напомним, его участниками могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства или из других сфер при ходатайстве от региона. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.