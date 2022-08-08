95-летие Гатчинского района - на Сиверской земле!

Разделить юбилейное настроение собрались делегации Ленинградской области и поселений Гатчинского района, гости и местные жители. Участников праздника принимали радушно и с творческим задором. Все прибывающие на праздник проходили по галерее, символизирующей главные вехи 95-летней истории Гатчинского района. В сквере у кинокультурного центра «Юбилейный» развернулась хлебосольная ярмарка, рядом - выставки прикладного творчества, сувениров, книг и детские аттракционы.

Поселок Сиверский активно готовился к встрече юбилейного торжества. Почетным гостям, приехавшим отовсюду, включая дружественную Белоруссию и Республику Мальта, демонстрировали обновляющиеся общественные пространства и креативные идеи, воплощающиеся в жизнь в виде новых арт-объектов, главный из которых - инсталляция на Рыночной площади, символизирующая знаменитые красные песчаные берега реки Оредеж.

Основная площадка, где проходила праздничная программа, принимала гостей на береговой линии реки Оредеж у центра «Юбилейный». Здесь, как в природном амфитеатре, удобно разместилась и вип-зона, и ряды удобных скамеечек, а также нашлось место в тенечке, чтобы свободно посидеть на траве. На сцене установленной так, чтобы ее продолжением стал прекрасный вид на реку Оредеж, настроение праздника виртуозно создавал Гатчинский эстрадно-духовой оркестр. Артистов потом было много и разных, но наши музыканты запомнились особо.

Торжественное открытие праздника было посвящено прошлому, настоящему и будущему Гатчинского района. По традиции праздник открыли руководители района – Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Вместе с ними участники праздника совершили экскурс в историю Гатчинского района и порадовались новым достижениям.

Театрализованная литературно-музыкальная композиция также рассказывала об истории Гатчинского района – как жили, чему радовались, о чем переживали и к чему стремились гатчинцы в 1920-х, 1940-х годах, в советские годы и в наше время. Артисты показали в исторических картинках становление Гатчинского района. Летопись истории была изложена в танцах, песнях, стихах, тематических сценках с использованием кинохроники и исторических материалов, опубликованных на страницах газеты «Гатчинская правда», отметившей в прошлом году 90-летие.

С 95-летней годовщиной образования Гатчинского района жителей поздравили заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой, депутаты Законодательного собрания Людмила Тептина, Александр Русских и Олег Белов.

По традиции в честь Дня Гатчинского района состоялась церемония награждения жителей, внесших особый вклад в развитие района. Десятки гатчинцев – руководители и специалисты, работающие в разных сферах, получили заслуженные награды.

В связи с 95-й годовщиной со дня образования Гатчинского района благодарность администрации Гатчинского района объявлена: за большой вклад в социально-экономическое развитие Веревского поселения - директору ООО «Сибома-Транзит» Станиславу Арумс, за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения Пудомягского поселения - директору Лукашевской школы Татьяне Баландиной, за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса на территории Рождественского поселения - учредителю ООО «МИТ ВИН», главе фермерского хозяйства Роману Шевцову.

Почетной грамотой администрации Гатчинского района награждены: за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения Сиверского поселения - учитель физики и астрономии Сиверской гимназии Анатолий Гончаров, за большой вклад в развитие культуры на территории Гатчинского района - председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления благодарность главы Гатчинского района объявлена специалисту по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Большеколпанского поселения Оксане Кретовой и председателю общественного совета деревни Красницы, члену совета ветеранов Сусанинского поселения Инне Медведевой.

Благодарность Губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры на территории Гатчинского района объявлена директору Гатчинского городского Дома культуры Сергею Фиксу.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждены: преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Марина Орлова и заместитель директора Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Артем Федотов.

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждены заместитель главы администрация Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова Павловна и заместитель главы администрация Гатчинского района по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков.

Участники праздника приветствовали Почетных граждан Гатчинского района. В юбилейный День рождения района новым Почетным гражданином стал главный врач Гатчинской службы скорой помощи, отличный специалист и руководитель, чуткий и внимательный человек Сергей Новоселов. Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» награждены заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин и генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

Символическая церемония передачи преемственности поколений, от мудрых и опытных – юным гатчинцам, завершила торжественную часть, после которой стартовал большой концерт «Ценим прошлое, верим в будущее!». С яркими номерами перед жителями и гостями выступили лучшие творческие коллективы Гатчинского района и приглашенные артисты. В финале музыкального марафона, продолжавшегося до 22 часов, на радость публике выступил актер, певец и музыкант Никита Пресняков с группой MULTIVERSE.

Погода сделала гатчинцам свой подарок. Вечер был теплый, и на берегу собрались тысячи людей. А потом в небе над Сиверской грянул праздничный салют! Радостное событие запечатлели тысячи фото и видеокамер. С днем рождения, Гатчинский район!

Татьяна Можаева

Фото Елены Ковасоровой