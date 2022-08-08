Общественная, молодежная, постоянная – в области есть любая работа

Для поиска подходящей работы за семь месяцев на областную Биржу труда обратились 22,4 тысяч человек, безработными были признаны 7,5 тысяч человек. За это время служба занятости выдала более 30 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен.

Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

К организации временных и общественных работы подключился 101 работодатель области – им предоставляются субсидии на выплату заработной платы временным работникам. Таких в регионе уже 1161 человек.

Лето – активная пора молодежного трудоустройства. При содействии службы занятости уже трудоустроено на временную работу 5927 подростков. Работы организованы в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, благоустройства, в некоммерческих организациях. Ребята занимаются благоустройством территорий и участвуют в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

Еще 180 жителей региона в возрасте до 30 лет трудоустроены в рамках специальной программы по трудоустройству молодежи, которая компенсирует организациям расходы на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

С начала года создано 25 рабочих мест для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с инвалидностью заняли должности от помощника повара и уборщика помещений до старшего менеджера по продажам недвижимости и заместителя генерального директора по безопасности.

Клиенты Биржи труда могут не только воспользоваться услугами по поиску подходящей работы, но и начать свое дело. Из числа безработных уже 141 человек зарегистрировался в качестве самозанятого, 38 стали индивидуальными предпринимателями, получили финансовую помощь на открытие своего дела от службы занятости 62 человека. Начинающие бизнесмены работают в сферах пошива и ремонта одежды, торговли, оказывают строительные и юридические услуги, открывают салоны красоты.

Параллельно в регионе продолжается обучение новым профессиям и компетенциям. По направлению от Биржи труда приступили к обучению 820 безработных, еще 345 человек было направлено на обучение и повышение квалификации работников предприятий. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходят обучение 864 жителя Ленинградской области.