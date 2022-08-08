Строганов мост: история – по QR-коду

Напомним, к руководителю Общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области, главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим обратилась руководитель проекта «Эстафета поколений» Алла Ефимовна Савицкая. Речь шла о завершении обустройства мемориального комплекса Строганов мост в Сиверском.

Памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве региональной достопримечательности. Установлен он на месте казней советских жителей в годы фашистской оккупации.

Благоустройство было начато в прошлом году при помощи депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной. В марте в Общественной приемной партии состоялся «круглый стол» по вопросу дальнейших работ на мемориале, создана рабочая группа. Было решено разработать и установить к 95-летию Ленинградской области и Гатчинского района информационные стенды с QR-кодами. Наведя сканер смартфона на код, можно посмотреть видео об истории создания мемориала и о Сиверском в годы фашистской оккупации.

5 августа, в день празднования юбилея Гатчинского района, в Сиверском торжественно открыли два интерактивных стенда. На Строгановом мосту собрались жители, инициативные граждане, руководители Гатчинского района и поселений, представители общественности.

- Это знаменательный день для всех гатчинцев. Весь район отмечает 95-й день рождения, – сказала Людмила Нещадим, приветствуя собравшихся. – История района многогранна, но Великая Отечественная война – это особая страница. Сегодня я хочу поблагодарить ветеранов Сиверского поселения за их гражданскую позицию. За то, что благодаря их настойчивости проект «Строганов мост» продолжает развиваться, мемориал благоустраивается. Тем самым мы вместе сохраняем священную память о цене нашей Победы, передавая эту память подрастающему поколению. Низкий вам поклон! Особая признательность – ветеранам Великой Отечественной войны, и многая лета. С праздником, дорогие земляки!

Участники мероприятия возложили цветы к монументу.