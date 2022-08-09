Энергия праздника

Подарки всему городу

Этот день начался для Соснового Бора с череды важных открытий. На улице Петра Великого заработала современная ветклиника: здание построили по областной программе поддержки сельского хозяйства. Когда-то на этом месте стоял небольшой вагончик, где едва помещались сотрудники ветеринарной службы. Теперь внутри можно насчитать с десяток просторных помещений.

– Тут и лаборатория, и операционная, и дневной стационар для кошек и собак… Кстати, обращаться сюда смогут и соседи из Ломоносовского района, – объясняет одна из сотрудниц ветлечебницы.

Пока ветеринары деловито приветствовали первых пациентов, на другом конце города громко, ярко, по-спортивному открывали баскетбольный стадион. Сотни зрителей и десятки молодых атлетов собрались в спортивном кластере у реки Глуховки на турнир по баскетболу 3х3.

Спортсмены верят – этот молодой олимпийский вид спорта крайне перспективен. Такие площадки могут дать стране новых чемпионов родом из Ленобласти. Здесь и прорезиненное покрытие, и трибуны на 465 мест, и международный сертификат качества – похожих арен нет даже в Петербурге. Опробовать баскетбольное поле скоро смогут и ребята из других районов: опять-таки подарок областного масштаба!

Энергия-47

Тем временем в центре Соснового Бора происходило что-то невероятное. Вот прошла на гигантских лыжах группа снеговиков с символикой Приозерского района. Их обогнала команда учёных на гироскутерах. Величаво вышагивали на ходулях девушки в костюмах старинных фонарей.

Так делегации районов Ленобласти готовились к традиционному праздничному шествию. Каждая команда готовила образный рассказ про энергию своей земли. Наш взгляд сразу упал на яркую женщину в образе сельской труженицы советского времени.

– Меня зовут Елена, мы представляем агроисторию Волосовского района, энергию земледелия. У нас в колонне передовики, механизаторы, даже сеятель! – рассказала женщина.

Гости из Выборга познакомили всех с энергией моря, «зелёная группа» из Подпорожья презентовала энергию леса, команда Кингисеппского района в оранжевых касках и жилетах – энергию производства. Выделялась колонна Кировского района: их транспаранты с местами воинской славы и парящие бумажные журавли представляли энергию памяти и мира.

– А у нас, в Тихвинском районе – энергия веры. Вера в себя, вера в лучшее – это так актуально сейчас для всех нас, – делится Яна Строганова, костюм которой состоит из синего плаща в пол и зонтика.

Зонт в этот день пригодился бы многим: во время парада город накрыл сильный ливень. Но Команда 47 показала своё единство. Все делегации справились с выступлением под открытым небом, а зрители поддерживали их от всего сердца, несмотря на стихию: кто под дождевиком, а кто – под ближайшим деревцем.

Вкусно и интересно

Особой популярностью у зрителей пользовалась ярмарка фермерской продукции и ремёсел. «Фабрика солений», «Сыроварня Изори», «Сидры и воды» – даже названия вызывали у прохожих здоровое чувство аппетита.

– Наша семья уже 20 лет коптит рыбу в деревне Ваганово под Всеволожском. И дальневосточную рыбу коптим, и свою, ладожскую. Всё это дело мама с отцом начинали, а я у них – подмастерье, – вспоминает Александр Щур. – В этом году в области улов хороший, дела идут отлично!

Пока народ пробует копчёную рыбку, а неподалеку – мясо печёного лося и свежее морошковое варенье, мы движемся к ремесленным рядам. Замечаем тихвинское кружево, самобытную керамику, работы детей с ограниченными возможностями от проекта «Лепестки добра». Взгляд останавливается на ярких самотканых коврах из Подпорожья.

– Мы из посёлка Важины, из Дома культуры. В студии занимаемся текстилем, основное направление – ткачество. Учим ткать и детей, и пенсионеров. Развиваем и сохраняем эти важные традиции. Приезжайте к нам на экскурсию, – говорит гостья из студии «Текстильная пластика».

Так ярмарка ремёсел понемногу превращается в туристскую выставку: люди интересуются возможностью приехать на мастер-класс, заглянуть к мастерам в гости. Всё-таки особенно приятно прикоснуться к традициям в местах их появления!

Вместе в любую погоду

Кульминацией праздника стал концерт на главной сцене. Церемония началась с награждения новых Почётных граждан Ленинградской области. Ими стали председатель Заксобрания Сергей Бебенин и Григорий Нагинский – руководитель крупнейшей строительной компании «Титан-2», возводившей, в частности, энергоблоки Ленинградской АЭС.

Всех жителей поздравил губернатор Александр Дрозденко. Он предложил ленинградцам новый девиз на ближайшие пять лет: «Ленинградская область – область, в которой хочется жить».

– Мы – большая семья, Команда 47. Мы умеем работать и дружить, заботимся о детях и стариках, но главное – мы очень любим свою область, и наша задача – сделать её лучше, – отметил Александр Юрьевич.

Впереди гостей праздника ждали выступления групп «Рождество» и «Земляне», Александра Буйнова, певиц Зары и Афины, а также местных талантов. Не обошлось и без красочного салюта. Ну а журналистская братия обсуждала важные новости: стало известно, что День Ленобласти в 2023 году примет Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как пообещал нам губернатор, – эти праздники будут не хуже прошедшего юбилея и тоже состоятся при любой погоде.

Стас Бутенко