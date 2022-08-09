«Халявные деньги от государства»: как мошенники разводят льготников на деньги

Соцконтракт – это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Оно предполагает помощь человеку для преодоления временных трудностей и готово помогать ему на всем пути реализации того плана, который предлагает обратившийся. Деньги могут выделяться на поиск работы, обучение, свой бизнес или ведение личного подсобного хозяйства. Сумма поддержки будет отличаться от региона к региону и зависеть от типа помощи; максимум - 250 000 рублей на открытие собственного дела. За полученные средства нужно будет отчитаться.

На получение выплат по соцконтракту могут претендовать только люди со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Для оформления нужно подать заявку через Госуслуги или через местные МФЦ.

Какие схемы используют мошенники?

Возможность получения средств господдержки широко освещалась в СМИ, привлекая внимание, в том числе, и мошенников. Они обновили мошеннические схемы и стали предлагать «халявные деньги от государства». Как это работает?

Фишинговые рассылки

В рассылках и сообщениях в Телеграме указывается, что вы претендуете на 250 000 рублей, которые вам уже одобрены. Осталось только ввести свои персональные данные - чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем Госуслуги. Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей.

Другая разновидность этой схемы: мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, осталось лишь ввести данные своей карты (конечно, с указанием CVC), и произойдет зачисление. В этом случае уже можно лишиться всех средств на карте.

Важно! На выплату по соцконтракту претендуют только определенные группы населения, которые сами обратились за помощью. Заранее всем желающим эти выплаты не одобрены, и без подачи заявления на определенные цели никто соцконтракт не заключит.

Кроме того, Госуслуги, например, сами не делают никаких выплат и не прикладывают к письмам «постановлений» и «приказов», по которым якобы вам полагается выплата. Такие поддельные документы часто мошенники прикладывают к своим посланиям для убедительности. Но даже открывать такие вложения небезопасно.

Курсы по финансовой грамотности

Различные «бизнес-коучи» и специалисты по инвестициям могут предлагать курсы, где якобы расскажут, как легко получить деньги от государства. Первый урок может быть бесплатным (и не содержать никакой полезной информации), а остальные уроки будут уже платными. Такие «коучи» используют два подхода:

1. Вам за деньги расскажут про те льготы и выплаты, информация о которых общедоступна. Роскачество, например, регулярно подробно рассказывает о разных группах населения, которым положены те или иные льготы. Причем делает это бесплатно. Коуч за информацию в открытом доступе возьмет плату с наивных пользователей.

2. Вам расскажут про пособия, на которые претендует только определенная прослойка населения. Это касается не только соцконтракта, но и других выплат. Например, пообещают рассказать, как «бесплатно» получить пособие 15 000 рублей, но по факту это пособие полагается только многодетным семьям.

Еще может поступить звонок или письмо якобы от сотрудника организации или Госуслуг, который хочет вас проконсультировать по той или иной социальной выплате. Войдя в доверие, мошенники могут вытянуть информацию о вас. Сотрудники соцслужб не звонят с оказанием консультационных услуг, но вы сами можете обратиться за помощью в Гоуслуги или организацию, осуществляющую помощь населению.

Финансовые посредники

Сомнительные консультанты могут предлагать на форумах и ТГ-каналах помощь в подаче заявок на соцконтракт и другие пособия. Вся информация о заявлении и его подаче доступна бесплатно на сайтах как Госуслуг, так и других ведомств социальной поддержки. В лучшем случае вы просто потеряете свои деньги на «консультанте», в худшем – передадите ему свои личные данные, оставшись даже без заявки.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко: «Не переходите по ссылкам из писем и сообщений, ведущих якобы на оформление выплат, и тем более не вводите персональных данных на любых формах, обещающих моментальный перевод средств. Не сообщайте никаких личных данных «консультантам», обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в Госуслугах. Не прибегайте к услугам «коучей» и посредников, которые продадут вам то, что доступно бесплатно на сайтах ведомств или официальных информационных каналах ведомств. Помните, что, если вы даже не оформляли заявку на какие-то льготы, вам никто не предложит выплату просто так. «Халявные» деньги придут не вам, а уйдут от вас мошенникам».