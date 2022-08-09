Нарколаборатория в деревне

6-го августа в деревне Акколово сотрудники полиции накрыли нарколабораторию, которую организовали двое 25-летних местных жителей. При обыске в доме нашли стеклянные поддоны с синтетическим наркотиком общим весом 2,5 килограмма, канистры с прекурсорами – общей емкостью 1,2 тысячи литров, электронные весы, магнитные мешалки, упаковочный материал, спецодежду и защитные маски.

Как установила полиция, нарколаборатория работала с осени прошлого года. Свою продукцию наркоизготовители реализовывали оптом через «темный интернет».

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы. Санкция статьи подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.