Большая игра

Международный масштаб

Казалось бы, чего проще – бросать биту, вдребезги разбивая фигуры из деревянных цилиндров: «часы», «ракет», «чушки», «рюхи» «звёзды». Однако знатоки уверяют: городошный спорт требует от игроков меткости, ловкости и интеллекта. Убедиться в этом смогли жители Приозерска, который принимал чемпионат мира по тем самым «городкам». Сюда съехались спортсмены из России, Беларуси, Германии, Киргизии, Израиля, Казахстана, а также команда Международной федерации городошного спорта.

– У нас большое городошное сообщество в Германии – и на севере, и на востоке страны, – рассказывает Алексей Дизер, спортсмен. – Кстати, последний чемпионат мира проходил именно в Германии в 2017 году. И соревнований в Ленобласти все ждали с нетерпением. Мы соскучились по состязаниям и с радостью приехали к вам помериться силами.

Открытие чемпионата получилось ярким и самобытным. Праздничный тон озорным перезвоном задавал ансамбль ложечников в народных костюмах. Гостей соревнований угощали огромным караваем с солью. Ставка на традиции понятна – городки, без сомнения, русский народный вид спорта. Похожие забавы были известны ещё на Древней Руси, а великий полководец Александр Суворов при помощи «метания биты» обучал воинов натиску и быстроте. Окончательно правила игры оформились в начале двадцатого века – в следующем году городошный спорт отмечает своё столетие.

– Для нас чемпионат мира – это не только почётное мероприятие, но шанс развить этот вид спорта. Со своей стороны мы гарантируем: всё, что зависит от нас, будем делать, чтобы вы были сосредоточены только на спортивных результатах! – приветствовал участников состязаний заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Игра с историей

Считается, что расцвет городошного спорта пришёлся на советское время. Тогда в городки играла вся страна – от мала до велика. Редкий парк отдыха в выходные дни обходился без фирменного грохота выбивания городошных фигур. Но и сегодня эти традиции не забыты: только в России насчитывается около 60 тысяч спортсменов. С особым азартом играют в Удмуртии, Томской области и Краснодарском крае.

– Многие считают, что городки – мужской вид спорта, но это не так. Девушки легко справляются с весом биты, тут важно другое – настойчивость, терпение и выдержка. На соревнованиях один бросок, одна бита может решить всё. Бороться можно и нужно до самого последнего броска, – рассказала нам Жанна Акрымова, чемпионка мира 2017 года в командных соревнованиях.

Правила игры кажутся простыми: побеждает тот, кто за меньшее число подходов выбьет все фигуры из деревянных брусков. Таких фигур, к слову, всего пятнадцать. Но есть и масса нюансов. Например, существуют русские и европейские городки, а ещё – финские «кюккя». В наших используют тяжёлую железную биту и предпочитают соревнования на открытом воздухе, в европейских – бита полимерная и допускается игра под навесом. Финны бросают объёмный и закруглённый снаряд из дерева.

Вот и в Приозерске для игры отвели сразу три поля: классика, европейские городки и келля – финские. Всё серьёзно!

– Игра простая, если «валять дурака». Любой может взять биту и лупить по фигуркам. Но если подходить ответственно, то всё гораздо сложнее. Техника исполнения должна быть очень точной, – рассказывает Олег Ефимов, судья соревнований.

Будем играть!

Сами соревнования мало напоминали дворовую игру. Никаких шуток и прибауток, спортсмены максимально сосредоточены, многие волновались. Как оказалось, борьба шла не только за медали.

– Это первый чемпионат мира, который даёт возможность участникам получить звание мастера спорта международного класса, – рассказывает Надежда Павлова, президент Федерации городошного спорта России. – И это очень серьёзный шаг для спортсменов. А вообще наша задача –популяризация этого вида спорта. Ведь в него могут играть люди всех возрастов, тут нет ограничений.

Игра, и правда, демократичная: не требует много места, доступна всем возрастам, побеждать здесь сможет и стройный как кипарис студент, и крепко сбитый пенсионер.

Попробовала метать биту и почётная гостья соревнований, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

– Это оказалось непросто. Тяжёлая бита. Выбить все фигуры сложно. Нужно добросить. Для меня это было потрясение, – призналась депутат Государственной Думы от Ленинградской области.

Знатоки пояснили: с правильной техникой бросок обязательно получится. Начать с мощного толчка ногами, подключить мышцы рук, поворот корпуса… и фигура разбита! Ленинградцам пришла пора тренироваться.

– Сделаем площадку для игры в следующем году. В Колтушах была потрясающая площадка, построенная физиологом Павловым. Есть планы по возрождению, – делится Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия.

Получается, вместе с чемпионатом мира городки надолго пришли в Ленинградскую область. Игра с русской душой – для большой ленинградской семьи.

Алексей Астапчик