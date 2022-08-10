Гатчинцы вышли в полуфинал Губернаторского кадрового резерва
Определены победители первого отборочного тура регионального этапа конкурса для перспективных управленцев «Губернаторский кадровый резерв». Полуфиналистами стали 50 претендентов из разных районов Ленинградской области. В их число вошли и гатчинцы: Дина Никулина, Александр Орел и Анжела Набиева.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Природопользование, туризм», «Экономика, труд, занятость».
Наиболее острая борьба ожидается в номинациях «Экономика, труд, занятость» (15 конкурсантов) и «Природопользование, туризм» (12 конкурсантов).
В полуфинале, который пройдет с 23 по 26 августа, участникам предстоит трехдневный тур, включающий решение ситуационных задач в рамках форсайт-сессии, бизнес-игру (воспроизведение процесса кросс-функционального планирования в организации), тренинг-практикум и соревнования для укрепления командного духа (марафон с элементами спортивного ориентирования).
По результатам очередного отборочного тура будут отобраны 25 финалистов.
Финал конкурса запланирован на середину сентября. Участники пройдут итоговое собеседование и защиту своих проектов.