Как оформить свидетельство о рождении онлайн? Ответ - на портале Объясняем.рф

Как воспользоваться сервисом "Рождение ребёнка"?

Подготовьте медицинское свидетельство о рождении, паспорта родителей и свидетельство о браке.

Выберите имя ребёнку.

Заполните данные о родителях и ребёнке.

Получите цифровое свидетельство о рождении.

После получения свидетельства можно сразу оформить СНИЛС и ИНН, а также зарегистрировать ребёнка по месту жительства.

С помощью нацпроекта «Цифровая экономика» можно оформить онлайн и другие документы.

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