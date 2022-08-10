Как оформить свидетельство о рождении онлайн? Ответ - на портале Объясняем.рф
Можно оформить свидетельство через портал госуслуг, а затем при желании получить в загсе печатное.
Рубрики: Общество
Как воспользоваться сервисом "Рождение ребёнка"?
Подготовьте медицинское свидетельство о рождении, паспорта родителей и свидетельство о браке.
Выберите имя ребёнку.
Заполните данные о родителях и ребёнке.
Получите цифровое свидетельство о рождении.
После получения свидетельства можно сразу оформить СНИЛС и ИНН, а также зарегистрировать ребёнка по месту жительства.
С помощью нацпроекта «Цифровая экономика» можно оформить онлайн и другие документы.
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