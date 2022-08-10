Команда47 приглашает в команду защитников!

Единовременная выплата от Ленобласти добровольцам, вступившим в именные артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский» – 300 тысяч рублей. Первое время службы занимает обучение.

Вступить в ряды защитников могут жители Ленобласти и других регионов в возрасте от 18 до 60 лет. Контракт на службу заключается на срок от 6 месяцев.

Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90 или при обращении в любой районный военкомат.