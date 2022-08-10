#Команда47 приглашает в команду защитников!
Вооруженные силы ведут набор контрактников на службу. Служба будет проходить в именных батальонах Ленобласти - Невском и Ладожском. Ежемесячный доход — от 200 до 450 тысяч рублей.
Рубрики: Общество
Единовременная выплата от Ленобласти добровольцам, вступившим в именные артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский» – 300 тысяч рублей. Первое время службы занимает обучение.
Вступить в ряды защитников могут жители Ленобласти и других регионов в возрасте от 18 до 60 лет. Контракт на службу заключается на срок от 6 месяцев.
Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90 или при обращении в любой районный военкомат.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.