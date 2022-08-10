«Крышечки ДоброТы»: сортируем всем миром!

Такие совместные акции — это всегда возможность провести время приятно и с пользой для себя, для других, и для экологии. Желающих принять участие в сортировке крышечек оказалось много.

Добровольцы перебрали и рассортировали четыре больших мешка крышечек, отсеяв неподходящие и подготовив к сдаче красивые цветные россыпи пластика. Как говорят экоактивисты, теперь их с радостью примет завод-переработчик, а полученные средства будут направлены в гатчинский фонд «Благо Дари» - на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Участники движения «Раздельный сбор. Гатчина» напоминают, как можно облегчить труд волонтёров и ускорить попадание крышечек на переработку:

• крышечки обязательно надо сполоснуть и просушить (если они не от бутылок воды), они непременно должны быть чистыми;

• наклейку с qr-кодом лучше удалить сразу же, чтобы потом не выискивать такие крышечки среди других;

• крышечки с вкладышами (обычно от минеральных вод) лучше отложить в отдельный пакетик;

• крышечки с маркировкой /5\ (от бытовой химии) тоже лучше сразу отложить в отдельный пакетик;

• важно не допускать попадания в общий сбор металлических крышечек и посторонних предметов.

Напомним, редакция газеты «Гатчинская правда» также является участником проекта «Крышечки ДоброТЫ», в рамках которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, бутылок и других продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с особенностями развития.

В редакции газеты открыт пункт по сбору пластиковых крышечек и использованных батареек. Жители города Гатчины с радостью откликнулись на наш призыв, и наш контейнер постоянно наполняется. Мы рады приветствовать всех, кто старается делать наш мир чище!