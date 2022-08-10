Поддельная «Жемчужина»

Следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета»: в результате мошеннических действий потерпевшая лишилась 133 тысяч рублей, которые списались с ее карты.

Женщина забронировала номер в отеле «Гранд жемчужина», но сайт, зарегистрированный от имени гостиницы, оказался поддельным. Клиентка перевела 66 тысяч 500 рублей за бронь, после чего ей сообщили, что оплата не прошла. На WhatsApp ей прислали ссылку, по которой нужно было перейти и отменить платеж. Действуя по указаниям мошенников, женщина перешла по ссылке, внесла в соответствующие поля реквизиты своей банковской карты и сумму – 66500 рублей. После этого с ее карты эти деньги и были списаны – плюс те, которые она внесла за бронь в несуществующем отеле. Итого, ущерб превысил 130 тысяч рублей.