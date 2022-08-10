Спартакиада сильнейших. На старте

В соревнованиях примут участие около 13 тысяч человек. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, входящие в состав сборных команд субъектов России.

«Предстоящие соревнования станут главным спортивным событием года в нашей стране. Спартакиада объединит ведущих спортсменов, талантливую и амбициозную молодежь, специалистов и экспертов, всех любителей физической культуры и спорта в России. На наших глазах впервые в истории пройдут всероссийские соревнования в мировых масштабах. Современные спортивные объекты, размещенные на территории всей страны от Калининградской области до Камчатского края, примут турниры по 39 видам спорта. Мы все станем свидетелями выступлений сильнейших спортсменов России, занимающих ведущие позиции в своих видах спорта на международной арене», - отметил Министр спорта России Олег Матыцин.

Ленинградскую область в волейбольном турнире Всероссийской Спартакиады представит сосновоборское «Динамо-ЛО».

Волейбольные соревнования среди мужских команд в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 21 августа в четырёх городах. 8 команд сыграют в один круг по системе «каждый с каждым» 7 матчей с 11 по 19 августа (сюда включены дни отдыха и переездов). Ведётся общая турнирная таблица. 21 августа команды, занявшие 1 и 2 место в таблице, разыграют звание победителя Спартакиады, 3 и 4 – звание бронзового призёра.

Первый этап соревнований пройдёт в Казани и Новосибирске с 11 по 13 августа. Команда Ленинградской области сыграет в Новосибирске с коллективами из Новосибирской («Локомотив»), Кемеровской («Кузбасс») областей, а также сборной ХМАО-Югра («Югра-Самотлор»). В Казани сразятся команды республики Татарстан («Зенит-Казань»), Москвы («Динамо»), Санкт-Петербурга («Зенит») и Белгородской области («Белогорье»). Все команды укомплектованы только российскими игроками. Так, вместо сербских легионеров в команде Ленинградской области представлены связующий Михаил Щедров и доигровщик Пётр Орлов.

Трансляции матчей из Новосибирска запланированы на телеканале Матч! Игра.

После этого все 8 команд переедут в Москву и Одинцово, где с 16 по 19 августа все сыграют ещё по 4 матча (с коллективами, которыми не встречались на первом этапе). Топ-4 турнирной таблицы разыграют медали 21 августа во Дворце спорта «Динамо» в Москве на улице Василисы Кожиной, 13. 1 и 2 команды турнирной таблицы (общей за 7 игровых дней соревнования) сразятся в матче за золото, 3 и 4 – за бронзу.

Пресс-служба ВК «Динамо-ЛО»