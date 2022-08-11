Побеждаем вместе: область чествует лучших добровольцев

«Я желаю удачи нашим победителям в финале премии. С каждым годом количество волонтёрских проектов растет и нам нужно держать руку на пульсе, чтобы оставаться в числе лидеров страны по развитию добровольчества», — сказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, приветствуя лучших добровольцев на заседании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Ленинградской области.

По направлению «Волонтеры»: в номинации «Большая перемена» победителями стали Алина Постернак, Мария Бодокина и Роман Алексеенко. В номинации «Здоровье нации» — Михаил Бортов и Мария Залецкая. В номинации «Помощь людям» — Екатерина Анненкова, Илья Соломатников, Владислав Криницын и Екатерина Щербатая.

В направлении «Страна возможностей» — Александра Шведчикова, Артем Пастухов и Наталья Ермейчук.

В номинации «Территория для жизни» — Алина Рыкова, Дмитрий Аркадьев, Арина Леденёва и Альбина Рассохатская. В номинации «Медиапроект» Татьяна Догадина.

По направлению «Некоммерческие организации»: в номинациях «Лидер социальных изменений» и «Помощь людям» победили инициативы Благотворительного фонда «Место под солнцем».

Проекты Молодежной общественной организации «Компания Веселых и Находчивых» из Соснового Бора и Конноспортивного клуба «Новополье» также отмечены в номинации «Помощь людям».

В номинации «Страна возможностей» лучшими стали инициативы некоммерческой организации «СВОЯ лига», Центра «Молодежный» и Центра изучения и сохранения русской старины.

В номинациях «Территория для жизни» и «Медиапроект» победили активисты Благотворительного фонда «Я свободен».

По направлению «Бизнес»: в номинации «Лидер социальных изменений» победителями стали социальные проекты промышленной группы «Фосфорит» и индивидуального предпринимателя Светланы Агалаковой.

В номинации «Социальный предприниматель» победила бизнес вумен Алиса Геннадьева.

В специальной номинации «Медиапроект» 1 место занял Благотворительный фонд «Я свободен», на 2 месте – главный редактор «Свирь Инфо» Татьяна Догадина, 3 место досталось Медиа Группе «Наш Город».

Всего на региональный этап международной премии #МыВместе ленинградские добровольцы, некоммерческие организации и представители бизнеса представили 118 социальных инициатив.

Конкурсный отбор прошел 28 и 29 июля в Гатчине на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.

Теперь участники от Ленинградской области могут претендовать на учаcтие в финале премии.