Строители области отмечают профессиональный праздник

«По праву строительство выступает одной из ведущих отраслей Ленинградской области. Поэтому в наш профессиональный праздник хочу поздравить и поблагодарить всех коллег, которые, невзирая на любые трудности и препятствия, каждый день наполняли наши города, села, деревни новыми смыслами и возможностями. Именно благодаря слаженной командной работе кто-то приобрел новый дом, отдал ребенка в школу или детский сад, записался на спортивную секцию, открыл в себе творческие таланты или просто смог записаться на прием к врачу», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В 2022 году Правительство региона учредило новое звание — «Почетный строитель Ленинградской области». Первыми его удостоились генеральный директор ГК «Строительный трест» Евгений Резвов и генеральный директор ГК «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк. Они работают в строительной сфере более 50 лет, стабильно открывают новые сады и школы, помогают в решении проблемы обманутых дольщиков.

Во время праздника строителям вручили благодарности и почетные грамоты губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области, Минстроя России, Национального объединения строителей. Также наградили победителей конкурса Союза строительных объединений и организаций «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2021».