Росмолодежь приглашает за грантами

Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов. Их можно подать до 22 августа по ссылке grants.myrosmol.ru/auth/login. У жителей России в возрасте до 35 лет есть возможность получить миллион рублей на свой социально значимый проект.

Всего на конкурсе представлено 15 номинаций, которые охватывают разные темы: от занятости молодежи, развития студенческого сообщества, укрепления семейных ценностей до экологии, популяризации здорового образа жизни и развития туристической привлекательности регионов.

В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи заявки подали 14013 человек. 1063 участника получили 867 931 000 рублей. Среди победителей — 9 жителей Ленинградской области. Они предложили проекты по развитию путешествий на Колтушской возвышенности, созданию студенческой службы «БезопасностиБыть», обзорам российских курортов с точки зрения молодежи, информационной и просветительской работе, молодежному марафону «ПитерОнлайн», адаптации первокурсников.