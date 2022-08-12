Росмолодежь приглашает за грантами
Молодые жители региона могут получить миллион рублей на социально значимый проект.
Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов. Их можно подать до 22 августа по ссылке grants.myrosmol.ru/auth/login. У жителей России в возрасте до 35 лет есть возможность получить миллион рублей на свой социально значимый проект.
Всего на конкурсе представлено 15 номинаций, которые охватывают разные темы: от занятости молодежи, развития студенческого сообщества, укрепления семейных ценностей до экологии, популяризации здорового образа жизни и развития туристической привлекательности регионов.
В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи заявки подали 14013 человек. 1063 участника получили 867 931 000 рублей. Среди победителей — 9 жителей Ленинградской области. Они предложили проекты по развитию путешествий на Колтушской возвышенности, созданию студенческой службы «БезопасностиБыть», обзорам российских курортов с точки зрения молодежи, информационной и просветительской работе, молодежному марафону «ПитерОнлайн», адаптации первокурсников.