Таврида приглашает в эфир и дарит новые возможности

Образовательный заезд «В эфире» пройдет в Крыму с 19 по 25 сентября. Его участниками могут стать режиссеры, художники, журналисты, блогеры, технологи пищевой промышленности и туризма в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо до 17 августа подать заявку на сайте tavrida.art. «В эфире» состоит из 5 арт-школ: «кино и сериалов», «геймдизайна», «новых медиа», «виноделия и сыроварения», а также арт-школа, посвященная развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 4 по 10 октября на «Тавриде» состоится образовательный заезд «Сложности = возможности». Он соберет на одной площадке артистов цирка и уличных театров, живописцев, креативных режиссеров и управленцев. Подать заявку для участия в заезде можно до 28 августа на сайте tavrida.art. Смена состоит из 4 арт-школ: «Уличный театр и цирк», «Академическая живопись», «Управление творческих проектов». Здесь же пройдет Международная арт-школа «Здравствуй, Россия!».