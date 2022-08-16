Фотографов приглашают на конкурс "Русская цивилизация"

Старт приема заявок 5 сентября, прием работ завершится через месяц. Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на официальный портал фотоконкурса: www.rucivilization.ru.

Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России. Школьники от 7 до 17 лет могут принять участие в номинации «Детский взгляд».

В составе жюри известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты и общественные деятели. Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.