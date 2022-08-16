Именем участника спецоперации Даниила Чистякова назовут улицу

Мы уже рассказывали, что 18 июня при исполнении специальных задач героически погиб разведчик-санитар группы специального назначения Даниил Николаевич Чистяков. В тот день сводной группе разведчиков под командованием рядового Д.Н. Чистякова поступила задача выдвинутся и закрепиться на высоте, после чего вести наблюдение. При занятии рубежа группой разведчиков был обнаружен противник в количестве 10 человек, возник встречный бой. Разрыв гранаты противника произошел в непосредственной близости с рядовым Д.Н. Чистяковым, который от полученных ранений погиб. В ходе выполнения поставленной задачи группа смогла занять высоту и закрепиться за ней, благодаря решительным действиям рядового Д.Н. Чистяков.

Рядового Даниила Чистякова похоронили 27 июня на Вознесенском кладбище в с. Рождествено.





Фото предоставлено администрацией Рождественского поселения