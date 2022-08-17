Догазификация в Ленинградской области – через МФЦ

Благодаря электронному документообороту заявка на догазификацию будет зарегистрирована в газораспределительной организации непосредственно в день обращения в МФЦ. Если был предоставлен полный пакет документов, то уже через 3 рабочих дня заявителя информируют о положительном решении, после чего можно будет приступить к заключению договора на догазификацию.

«Ленинградская область не в первый раз выступает как пилотный регион по предоставлению госуслуг в усовершенствованном удобном формате. Наш процессный офис совместно с коллегами из профильного комитета и единым оператором проделали большую работу по переходу на электронное взаимодействие. Главный и конечный результат этой работы — сокращение времени и удобство получения услуги жителями», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он также подчеркнул, что реализованный в области проект поможет отработать на практике электронный формат обработки заявок на догазификацию и впоследствии применять его во всей стране.

Программа по догазификации реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Жители Ленинградской области могут воспользоваться программой, если земельный участок и дом находятся в собственности физических лиц. Недвижимость должна быть расположена в уже газифицированном населенном пункте, а проведенный газ будет использоваться для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. За услугой можно обратиться в любой филиал или отдел МФЦ Ленинградской области вне зависимости от регистрации кроме бизнес-офисов. Подробная информация об услуге и полном перечне документов на сайте mfc47.ru

Сегодня в Ленинградской области заключено более 20 тысяч договоров с жителями, уже проложено более 5 тысяч газопроводов до границ земельных участков. В планах до конца 2022 года — подвести газопроводы более чем к 25 тысячам земельных участков.