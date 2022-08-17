Гатчинские проекты получат поддержку Фонда Тимченко

В общей сложности Фонд поддержит 32 практики в сфере профилактики семейного неблагополучия и оказания помощи семьям и детям в трудной жизненной ситуации в 20 субъектах РФ. Причем в Ленинградской области будет поддержано наибольшее число практик ― 7.

Это, в частности, практики «Помощь по адресу» благотворительного фонда «Апрель», «Современные технологии помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации» ЛОГБУ Гатчинский центр «Дарина», «#АниМы - праздник каждому ребенку» Автономной некоммерческой организации поддержки семей, детей и молодежи «Семейно-молодежное сообщество», «Я-взрослый» ЛОГБУ Тихвинский КЦСОН, Cafe «КАШЕВАРИМ» благотворительного фонда «Счастливое будущее», «Большие надежды» ЛОГБУ Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение», Подростковый добровольческий (волонтерский) отряд «Верные друзья» ЛОГБУ Сланцевский СРЦН «Мечта».

Победители смогут направить средства на обучение специалистов, укрепление организации, тиражирование, информационную поддержку и создание новых продуктов для развития своих практик.

- Ленинградская область постоянно привлекает дополнительные возможности для софинансирования проектов НКО. Напомню, в мае между регионом и Фондом Тимченко было заключено соглашение, по которому Фонд добавит 100 процентов к суммам грантов губернатора Ленинградской области для СОНКО на развитие социальных инициатив по направлению «Культурная мозаика». Итоги конкурса на поддержку практик в сфере профилактики семейного неблагополучия показывают, что сотрудничество Ленинградской области с Фондом Тимченко не ограничивается одним направлением. Хочу поблагодарить Фонд за столь активную поддержку и поздравить победителей, часть из которых также являются получателями грантом губернатора Ленинградской области, ― прокомментировала председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Конкурс «Ближний круг» реализуется Фондом Тимченко в партнёрстве с Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» и Благотворительным фондом «Хорошие истории».





Фото: фонд "Счастливое будущее"