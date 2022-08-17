Специальный тариф Аэрофлота для пенсионеров - с 1 сентября

Предложение распространяется на все прямые рейсы, выполняемые под кодом SU из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также в обратном направлении. Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами Российской Федерации через Москву / Санкт-Петербург / Красноярск.

Купить билет по специальному тарифу с фиксированной стоимостью могут граждане Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Дополнительная скидка на авиабилет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер».

Приоритетной задачей компаний Группы «Аэрофлот» является обеспечение доступных и комфортных авиаперевозок для всех категорий граждан. Людям пенсионного возраста требуется особое внимание и поддержка. Специальные тарифы для пенсионеров на основных внутренних маршрутах позволяют совершить путешествие по доступной цене даже в самые отдаленные регионы страны.