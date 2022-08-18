Работа найдётся для каждого

В Ленинградской области сегодня насчитывается 38 332 человека с инвалидностью в трудоспособном возрасте, из них 32,4% (12 417 человек) имеют работу. За помощью в трудоустройстве в 2022 году обратилось 612 человек с ограничениями по здоровью.

Работодателями было создано 25 рабочих мест для инвалидов, на которые выделено более 8 млн рублей из бюджета региона. Новые сотрудники заняли должности старшего менеджера по продажам недвижимости, заместителя генерального директора по безопасности, оператора розлива молочной продукции по пакетам, трубогибщика, уборщика, дворника, оператора видеонаблюдения, мастера столярного и мебельного производства. Несколько человек начали работу в сфере общественного питания.

Работодатели, принимающие на работу инвалидов, могут обратиться в службу занятости за субсидиями на организацию рабочих мест и компенсацию заработной платы для работников с инвалидностью и их наставников. С начала года область возместила работодателям 1,8 миллионов рублей на заработную плату 73 инвалидам и 9 наставникам.

С 1 сентября 2022 года в России вступают в силу новые правила выполнения работодателем квоты по трудоустройству инвалидов утвержденные постановлением Правительства РФ. Заквотировать рабочие места для инвалидов теперь можно за счёт другого работодателя. За консультациями по новым правилам можно обратиться в филиалы Центра занятости населения Ленинградской области.