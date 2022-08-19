ГТО: участвуют все!
Центр тестирования ГТО в Гатчинском районе побывал в гостях в детском центре «Маяк» в поселке Вырица Гатчинского района, где провел соревнования, посвященные Дню физкультурника.
Сейчас в "Маяке" проходит четвертая смена летней оздоровительной кампании. Отдыхают здесь не только школьники из Ленинградской области, но и из города Енакиево Донецкой народной республики.
В соревнованиях, организованных Центром тестирования ГТО в Гатчинском районе, приняли участие все отряды. На параде открытия участникам подарили памятные значки с символикой ГТО. Ребята от 6 до 17 лет прошли обучение по технике выполнения упражнений и проверили свою физическую форму в таких видах испытаний (тестов) как:
- бег на 30 м (все участники),
- подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине (мальчики),
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки),
- поднимание туловища из положения лёжа на спине (все участники),
- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (все участники),
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (все участники).
По показанным результатам были определены победители и призеры в абсолютном личном первенстве в каждой возрастной ступени среди мальчиков и девочек отдельно. Мальчишек и девчонок наградили памятными грамотами и медалями, а победители получили еще и кубки.
Организаторы соревнований благодарят за профессиональную работу судей и волонтеров ГТО Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.