ГТО: участвуют все!

Сейчас в "Маяке" проходит четвертая смена летней оздоровительной кампании. Отдыхают здесь не только школьники из Ленинградской области, но и из города Енакиево Донецкой народной республики.

В соревнованиях, организованных Центром тестирования ГТО в Гатчинском районе, приняли участие все отряды. На параде открытия участникам подарили памятные значки с символикой ГТО. Ребята от 6 до 17 лет прошли обучение по технике выполнения упражнений и проверили свою физическую форму в таких видах испытаний (тестов) как:

- бег на 30 м (все участники),

- подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине (мальчики),

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки),

- поднимание туловища из положения лёжа на спине (все участники),

- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (все участники),

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (все участники).

По показанным результатам были определены победители и призеры в абсолютном личном первенстве в каждой возрастной ступени среди мальчиков и девочек отдельно. Мальчишек и девчонок наградили памятными грамотами и медалями, а победители получили еще и кубки.

Организаторы соревнований благодарят за профессиональную работу судей и волонтеров ГТО Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.