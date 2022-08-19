Ремонт Оредежского каскада продолжается
В Гатчинском районе продолжается текущий ремонт гидротехнических сооружений Оредежского каскада - Сиверского, Белогорского, Вырицкого, Рождественского и Даймищенского гидроузлов.
Рубрики: Экология
Ход работ по ремонту проинспектировал заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Спартак Чхетия совместно с руководителем областного «Агентства природопользования» Сергеем Кармазиным.
«Проведение ремонтных работ на гидротехнических сооружениях, в первую очередь, необходимо для повышения уровня безопасности данных объектов. В процессе осуществляется очистка прилегающих территорий от мусора, восстановление разрушенных или повреждённых бетонных конструкций», - рассказал Спартак Чхетия.
Полный комплекс работ в рамках государственного контракта на обозначенных гидротехнических сооружениях будет завершен до октября текущего года.
Фото: комитет по природным ресурсам Ленинградской области
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