Ремонт Оредежского каскада продолжается

Ход работ по ремонту проинспектировал заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Спартак Чхетия совместно с руководителем областного «Агентства природопользования» Сергеем Кармазиным.

«Проведение ремонтных работ на гидротехнических сооружениях, в первую очередь, необходимо для повышения уровня безопасности данных объектов. В процессе осуществляется очистка прилегающих территорий от мусора, восстановление разрушенных или повреждённых бетонных конструкций», - рассказал Спартак Чхетия.

Полный комплекс работ в рамках государственного контракта на обозначенных гидротехнических сооружениях будет завершен до октября текущего года.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленинградской области