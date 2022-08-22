Ленинградские школьники расширяют кругозор со «Знанием»

Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание», приуроченный ко Дню знаний, пройдёт с 31 августа по 2 сентября и за три дня охватит около 30 тысяч участников в разных городах страны.

Присоединиться к нему можно будет в онлайн-формате на сайте проекта znanierussia.ru и на пяти очных площадках — в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке.

Центральными темами проекта в этом году станут историческая правда, достижения России, профориентация, научные открытия, здоровый образ жизни, культура и искусство. С лекциями выступят известные политики, ученые, предприниматели, экономисты, врачи, спортсмены и блогеры.

В рамках марафона пройдет III Всероссийская акция «Поделись свои знанием», организуемая российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения России и Министерством науки и высшего образования России. Цель акции — передача молодежи полезных знаний от профессиональных экспертов из разных областей.

В августе этого года новым руководителем регионального отделения Российского общества «Знание» в Ленинградской области стал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.