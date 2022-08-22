Новый зал и спортплощадка - для Сиверской гимназии

В 2022 году Сиверская гимназия вошла в программу по капитальному ремонту спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Стоимость ремонтных работ составила около 4,2 млн рублей, из них средства федерального бюджета –119 тысяч рублей, областной бюджет – 1,9 млн рублей, муниципальный бюджет – 2,2 млн рублей.

В июле-августе в спортивном зале выполнен капитальный ремонт потолка, стен и пола, установлены новые окна. Сейчас зал уже готов. Его небесно-голубой цвет будет настраивать школьников на позитив и новые спортивные высоты. Также отремонтированы раздевалки для девочек и мальчиков и душевые.

Практически одновременно со спортзалом начался ремонт спортивной площадки. Проектом предусмотрена укладка нового дренажа, замена покрытия на футбольной, баскетбольной и волейбольной площадках. Параллельно с ремонтными работами проводится закупка спортивного оборудования и инвентаря на сумму 600 тысяч рублей из муниципального бюджета. Срок сдачи спортплощадки – 16 сентября 2022 года.

В ходе выездной проверки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим обратила внимание на необходимость сделать максимально комфортной и благоустроенной не только лицевую часть школьной территории, но и, к примеру, спортивную зону, расположенную за гимназией. В частности, покрасить спортивное оборудование и предусмотреть хорошую дорожку от гимназии к спортивному полю.

Само здание Сиверской гимназии построено в 1964 году, почти 20 лет назад к нему был пристроен еще один корпус. Людмила Нещадим оценила готовность к новому учебному году школьных помещений и учебных кабинетов. Был намечен необходимый объем работ, чтобы одно из лучших образовательных учреждений Гатчинского района было современным и по содержанию, и по форме.

Татьяна Можаева