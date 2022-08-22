Профессиональный старт молодёжи

Работы для ребят 14-18 лет в свободное от учебы время организованы в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, благоустройства, в некоммерческих организациях. Ребята занимаются благоустройством территорий и участвуют в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

Также нашли работу 2 тысячи молодых людей в возрасте до 35 лет, из них 60% выбрали для себя рабочие специальности. Наиболее популярными профессиями у молодежи стали водители, машинисты, операторы различных специализаций.

207 жителей региона в возрасте до 30 лет трудоустроены в рамках специальной программы по трудоустройству молодежи, которая компенсирует организациям расходы на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

Кроме того, работодателям региона за счет средств областного бюджета компенсируется 50% их затрат на выплату заработной платы трудоустроенным выпускникам образовательных организаций, не имеющим опыта работы по полученной специальности. С начала года на таких условиях работает 14 выпускников.

Службой занятости проводится работа и по содействию молодежи в начале предпринимательской деятельности. С начала года 90 человек в возрасте 18-35 лет открыли свое дело или стали самозанятыми, из них 31 – при финансовой поддержке службы занятости.

Для координации усилий всех заинтересованных ведомств и органов власти в регионе принята долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Помимо субсидий работодателям, программа включает в себя мероприятия по профориентации «Старт в карьеру», «Неделя без турникетов» и другие, мониторинг профессиональных предпочтений старшеклассников, услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, карьерное сопровождение молодежи.

Особое внимание трудоустройству молодых людей уделяется и на федеральном уровне. В этом году граждане в возрасте до 35 лет могут бесплатно пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография». Такая поддержка оказывается тем, кто не смог найти работу в течение 4 месяцев после окончания военной службы или после выдачи документа об образовании и о квалификации, а также тем, кто не имеет среднего профессионального и высшего образования или находится под риском увольнения.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области