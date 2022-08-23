Ольга Наумкина – призер Первенства мира по тайскому боксу

За звание сильнейших боролись более 630 участников (81 человек - Россия), объединенных в 129 команд.

Ленинградскую область в составе сборной команды России представила спортсменка из Гатчинского района Ольга Наумкина, воспитанница Рамиля Курмантаева и Владимира Костромцова.

В весовой категории 51 кг девушка одержала победу над соперницей из Тайваня, но в полуфинале уступила спортсменке из Тайланда.

По итогу турнира сборная России заняла первое общекомандное место с 63 медалями (из них 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых).

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области