Ольга Наумкина – призер Первенства мира по тайскому боксу
С 9 по 20 августа в столице Малайзии городе Куала-Лумпур прошло Первенство мира по тайскому боксу. Российские спортсмены были допущены к участию в турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации ассоциаций муайтай (IFMA).
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За звание сильнейших боролись более 630 участников (81 человек - Россия), объединенных в 129 команд.
Ленинградскую область в составе сборной команды России представила спортсменка из Гатчинского района Ольга Наумкина, воспитанница Рамиля Курмантаева и Владимира Костромцова.
В весовой категории 51 кг девушка одержала победу над соперницей из Тайваня, но в полуфинале уступила спортсменке из Тайланда.
По итогу турнира сборная России заняла первое общекомандное место с 63 медалями (из них 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых).
По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области
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