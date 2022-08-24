Аэродром ждет завершения «Аэропарка»

А пока на площади им.Станислава Богданова работ еще, как говорится, невпроворот. В настоящее время завершается устройство опалубки и армирование подпорных стен клумб. На бульваре вдоль ул. Зверевой завершается строительство велодорожки, частично установлены опоры светильников и основания для скамеек; продолжаются работы по устройству газонов. На углу у торгового центра «Вега» посажены новые деревья, положен асфальт, активно идут работы по мощению тротуаров.

Проект «Аэропарк» реализуется в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы выполняет подрядная организация ООО «Производственно-строительная фирма «КОРТ». Стоимость работ по контракту составляет около 82 млн рублей.

По завершению работ у жителей самого большого микрорайона Гатчины должно появиться современное и комфортное место для прогулок. Тем более контрастно теперь будет выглядеть прилегающая территория, давно ожидающая благоустройства. В первую очередь, залатанный дворовый проезд к начальной школе №5 и местный рынок с эстетикой уличной торговли и устаревшими павильонами, печально выделяющимися на фоне современного «Аэропарка».

Татьяна Можаева