Фестиваль уличной культуры пройдет в Гатчине

Стать частью уличной культуры сможет каждый, независимо от тренировочного опыта и уровня физической подготовки. В программе фестиваля - открытые ознакомительные мастер-классы и соревнования юниоров и профессионалов по трем основным дисциплинам: паркур, брейкинг, воркаут. Также гостей события ждут показательные выступления представителей таких субкультур, как скейтбординг, BMX и скутер.

Среди гостей фестиваля: DJ Space G (Кириши), B-boy Rezky (Санкт-Петербург), DJ Iggaz (Санкт-Петербург), MC Kazak (Ростов-на-Дону.)

Мероприятие пройдет в рамках реализации грантового проекта при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Центра студенческих инициатив.

Фестиваль пройдет 28 августа в скейт-парке (между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийской (Липовая аллея). Начало в 10.00.

Участие совершенно бесплатное, но чтобы выступить на фестивале, нужно заполнить анкету: http://street-russia.ru