Купить SIM-карту – прямо у себя в деревне

Это позволит жителям узнать о доступности мобильной связи на территории малых населенных пунктов, в том числе уточнить у операторов расположение базовых станций, территорию покрытия, а также планы по развитию сетей связи.

График выезда мобильных бригад в населённые пункты Ленинградской области, где должны быть организованы точки продаж SIM-карт населению:

Гатчинский район Сиверское ГП деревня Большево – 24 августа, 16:00-18:00

Гатчинский район Новосветское СП деревня Пустошка – 23 августа, 15:00-17:00

Бокситогорский район Ефимовское ГП деревня Журавлёво – 25 августа, 14:00-15:00

Бокситогорский район Лидское СП поселок Утишье – 25 августа, 11:00-13:00

Волосовский район Клопицкое СП деревня Губаницы – 25 августа, 12:00-14:00

Всеволожский район Заневское ГП деревня Кудрово – 24 августа, 10:00-12:00

Всеволожский район Агалатовское СП деревня Касимово – 24 августа, 12:00-14:00

Выборгский район Приморское ГП поселок Прибылово – 24 августа, 11:00-13:00

Выборгский район Селезневское СП поселок Отрадное – 24 августа, 14:00-16:00

Лужский район Скребловское СП деревня Калгановка – 25 августа, 10:00-12:00

Кировский район Приладожское ГП деревня Назия – 24 августа, 10:00-12:00

Киришский район Будогощское ГП деревня Могилево – 24 августа, 12:00-14:00

Кировский район Назиевское ГП деревня Лукинское – 24 августа, 10:00-12:00

Киришский район Пчевское СП деревня Чирково – 24 августа, 9:00-11:00

Кингисеппский район Котельское СП поселок Неппово – 24 августа, 11:00-13:00

Тихвинский район Цвылевское СП деревня Липная Горка –24 августа, 15:00-17:00; 25 августа 11:00-16:00

Тосненский район Лисинское СП деревня Турово – 24 августа, 13:00-15:00